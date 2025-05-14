Тендер на капремонт теплосетей объявили в Электростали

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт участка теплосетей на Спортивной улице объявили в Электростали. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Соответсвующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Согласно данным, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить сам капитальный ремонт тепловых сетей от опуска до ТК-322, от У-54 через ТК-368а до ввода в дом № 47Б по на Спортивной улице.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», и завершить их планируют в 2026 году.