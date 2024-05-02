Тендер на капремонт теплосетей объявили в Егорьевске | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 21:49 Тендер на капремонт теплосетей объявили в Егорьевске Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на капитальный ремонт теплосетей села Починки объявили в городского округе Егорьевск. Работы необходимо завершить в сентябре 2024 года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

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Подрядчику предстоит проложить 2,4 километров сетей для теплоснабжения жилых домов и социально-бытовых объектов села Починки.

Работы финансируются за счет средств областного и окружного бюджетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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