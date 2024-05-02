Тендер на капремонт теплосетей объявили в Егорьевске | 360°

02 мая 2024, 21:49
Тендер на капремонт теплосетей объявили в Егорьевске
Конкурс на капитальный ремонт теплосетей села Починки объявили в городского округе Егорьевск. Работы необходимо завершить в сентябре 2024 года.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
Реклама
Подрядчику предстоит проложить 2,4 километров сетей для теплоснабжения жилых домов и социально-бытовых объектов села Починки.
Работы финансируются за счет средств областного и окружного бюджетов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Егорьевск
конкурсы
Реклама
Реклама