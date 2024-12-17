Тендер на капремонт теплосетей объявили в деревне Покровское под Истрой

Подрядчику предстоит выполнить работы, связанные с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, а также выполнением капремонта коммунального объекта.
Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и городского округа. Завершить капитальный ремонт необходимо в 2025 году.
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