Тендер на капремонт теплосетей объявили в деревне Покровское под Истрой

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт теплосетей объявили в деревне Покровское Истринского округа. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить работы, связанные с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, а также выполнением капремонта коммунального объекта.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и городского округа. Завершить капитальный ремонт необходимо в 2025 году.