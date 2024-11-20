Тендер на капремонт теплосетей объявили в деревне Горки под Каширой

Конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, а также капитальный ремонт тепловых сетей объявили в деревне Горки Каширского округа. Об этом сообщила министр конкурентной политики Подмосковья Светлана Журавлева.
Согласно извещению в Единой информационной системе закупок, работы включают проектирование и ремонт сетей от котельной мощностью 90 МВт вдоль Центральной улицы, улицы Мира, Московской улицы и Советского проспекта. Общая длина сетей превышает 600 метров.
Проект реализуется в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» с финансированием из бюджета Московской области и Каширского округа. Завершение работ запланировано на 2025 год.
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