Тендер на капремонт теплосетей объявили в деревне Горки под Каширой

Конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, а также капитальный ремонт тепловых сетей объявили в деревне Горки Каширского округа. Об этом сообщила министр конкурентной политики Подмосковья Светлана Журавлева.

Согласно извещению в Единой информационной системе закупок, работы включают проектирование и ремонт сетей от котельной мощностью 90 МВт вдоль Центральной улицы, улицы Мира, Московской улицы и Советского проспекта. Общая длина сетей превышает 600 метров.

Проект реализуется в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» с финансированием из бюджета Московской области и Каширского округа. Завершение работ запланировано на 2025 год.