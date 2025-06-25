Тендер на капремонт теплосетей объявили в Чехове

Фото: Медиасток.РФ (Медиаархив Подмосковья)

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт участка теплосетей объявили в Чехове. Соответствующее извещение опубликовали в  Единой информационной системе в сфере закупок.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и разработать рабочую, а также выполнить сам ремонт. Протяженность участка составляет 1,5 километра.

Завершить капитальный ремонт планируют в 2026 году.

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