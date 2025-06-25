Тендер на капремонт теплосетей объявили в Чехове

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт участка теплосетей объявили в Чехове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и разработать рабочую, а также выполнить сам ремонт. Протяженность участка составляет 1,5 километра.

Завершить капитальный ремонт планируют в 2026 году.