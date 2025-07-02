Тендер на капремонт теплосетей объявили в Чехове

Электронный конкурс на масштабный ремонт тепловых коммуникаций объявили в городском округе Чехов. Тендер опубликовали в Единой информационной системе закупок.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ на участке теплотрассы от котельной № 1 на Симферопольском шоссе.

Запланированы инженерные изыскания, разработка проектной и рабочей документации, а также капитальный ремонт сетей. Общая протяженность участков, подлежащих реконструкции, превышает пять километров.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование работ осуществят за счет средств областного и местного бюджетов.

Завершить работы планируется в 2026 году.