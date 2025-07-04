Тендер на капремонт техникума объявили в Можайске

Как рассказали в комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует учебно-производственный корпус и мастерские колледжа на улице Мира в Можайске.
Площадь здания составляет 6,4 тысячи квадратных метров.
Работы проведут в рамках нацпроекта «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.
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