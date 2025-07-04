Тендер на капремонт техникума объявили в Можайске

Можайский техникум капитально отремонтируют к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует учебно-производственный корпус и мастерские колледжа на улице Мира в Можайске.

Площадь здания составляет 6,4 тысячи квадратных метров.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.