Тендер на капремонт стадиона «Торпедо» объявили в Орехово-Зуеве

Стадион «Торпедо» капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе . Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию, проведет капитальный ремонт и поставит новое оборудование.

Стадион построили в 1966 году, его площадь превышает 12,7 тысячи квадратных метров. Работы проведут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.