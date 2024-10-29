Тендер на капремонт стадиона «Торпедо» объявили в Орехово-Зуеве

Стадион «Торпедо» капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2025 году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию, проведет капитальный ремонт и поставит новое оборудование.
Стадион построили в 1966 году, его площадь превышает 12,7 тысячи квадратных метров. Работы проведут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.
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