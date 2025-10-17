Тендер на капремонт стадиона «Строитель» объявили в Балашихе

Стадион «Строитель» в Балашихе ожидает комплексное обновление. Для проведения масштабных работ объявили открытый конкурс в электронной форме, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о тендере.

Подрядчик выполнит полный комплекс работ — от обследования и подготовки документации до экспертизы, благоустройства территории и установки современного технологического оборудования.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Подмосковья.

Работы планируют завершить в следующем году.