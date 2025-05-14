Тендер на капремонт стадиона «Металлург» объявили в Ступине

В Ступине планируют провести капитальный ремонт стадиона «Металлург». Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Открытый конкурс проведут в электронной форме. Подрядчик выполнит инженерные изыскания, затем подготовит проектную и рабочую документацию, а также капитально отремонтирует объект.

Работы проведут в здании стадиона общей площадью три тысячи квадратных метров, на теннисных кортах, двух футбольных полях, в легкоатлетическом секторе, на трибунах, а также на волейбольной и хоккейной площадках.

Кроме того, на обновленный стадион поставят оборудование, необходимое для эксплуатации.

Работы проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Подмосковья. Их завершат в следующем году.