Тендер на капремонт стадиона «Мещера» объявили в Егорьевске

Тендер на капитальный ремонт стадиона «Мещера» объявили в Егорьевске. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе .

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект, проведет капитальный ремонт и поставит оборудование для эксплуатации стадиона «Мещера» на Октябрьской улице.

Работы проведут за счет регионального бюджета по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 годы». Стадион заработает в 2025 году.

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