Тендер на капремонт спорткомплекса «Салют» объявили в Сергиевом Посаде

Как рассказали в областном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и проведет капитальный ремонт здания с поставной всего необходимого оборудования.
Спортивный комплекс «Салют» находится на Институтской улице в Сергиевом Посаде. Его площадь составляет 3,2 тысячи квадратных метров.
Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.
Мебельный цех загорелся на территории колонии «Белый лебедь»
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