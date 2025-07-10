Тендер на капремонт спорткомплекса «Салют» объявили в Сергиевом Посаде

Спортивный комплекс «Салют» В Сергиевом Посаде капитально отремонтируют в 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в областном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и проведет капитальный ремонт здания с поставной всего необходимого оборудования.

Спортивный комплекс «Салют» находится на Институтской улице в Сергиевом Посаде. Его площадь составляет 3,2 тысячи квадратных метров.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.