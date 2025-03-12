Тендер на капремонт спорткомплекса объявили в Звенигороде

Конкурс на выполнение работ многофункционального комплекса «Академия дзюдо» проведут в Звенигороде. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Подмосковья.
Извещение о проведении тендера опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Выигравшая тендер организация должна будет оказать услуги по инженерным изысканиям, подготовке документов проекта и поставке оборудования для комплекса. Площадь здания превышает 15,188 тысячи квадратных метров.
Работы проведут в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Оплата пройдет за счет средств бюджета региона.
Капремонт нацелены завершить в 2026 году.
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