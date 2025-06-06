Тендер на капремонт спортивного комплекса объявили в Одинцове

В Одинцовском городском округе объявили открытый электронный конкурс на капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок». Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по модернизации здания площадью свыше 1,8 тысячи квадратных метров. Планируется провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию, осуществить капитальный ремонт и оснастить комплекс современным оборудованием.
Проект реализуют в рамках государственной программы за счет средств областного бюджета.
Завершение всех работ запланировано на 2026 год.
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