Тендер на капремонт спортивного комплекса «Керамик» объявили в Балашихе

В Балашихе планируют капитально отремонтировать спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик». Конкурс на проведение работ проведут в электронной форме.

Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит все необходимые документы, отремонтирует здание, а также поставит оборудование.

Работы запланированы на футбольном поле площадью более 10 тысяч квадратных метров, волейбольной, баскетбольной и хоккейной площадках, а также в бассейне.

Их проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Подмосковья.

Работы завершат в 2027 году.