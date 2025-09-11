Тендер на капремонт спортивного комплекса «Керамик» объявили в Балашихе
В Балашихе планируют капитально отремонтировать спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик». Конкурс на проведение работ проведут в электронной форме.
Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит все необходимые документы, отремонтирует здание, а также поставит оборудование.
Работы запланированы на футбольном поле площадью более 10 тысяч квадратных метров, волейбольной, баскетбольной и хоккейной площадках, а также в бассейне.
Их проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Подмосковья.
Работы завершат в 2027 году.