Тендер на капремонт социального центра объявили в Химках

Конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, а также капитальный ремонт комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» объявили в Подмосковье. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.