Тендер на капремонт социального центра объявили в Долгопрудном

Конкурс в электронной форме на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной и рабочей документации, а также капитальному ремонту комплексного центра социального обслуживания и реабилитации объявили в Долгопрудном. Об этом сообщила министр по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Извещение о проведении тендера опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Конкурс включает два этапа: разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт здания, построенного в 1986 году. Общая площадь объекта превышает 530 квадратных метров.
Работы будут финансироваться за счет бюджета Московской области в рамках программы «Социальная защита населения Московской области». Завершить ремонт необходимо в 2025 году.
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