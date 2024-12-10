Тендер на капремонт социального центра объявили в Долгопрудном

Конкурс в электронной форме на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной и рабочей документации, а также капитальному ремонту комплексного центра социального обслуживания и реабилитации объявили в Долгопрудном. Об этом сообщила министр по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение о проведении тендера опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Конкурс включает два этапа: разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт здания, построенного в 1986 году. Общая площадь объекта превышает 530 квадратных метров.

Работы будут финансироваться за счет бюджета Московской области в рамках программы «Социальная защита населения Московской области». Завершить ремонт необходимо в 2025 году.