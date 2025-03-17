Тендер на капремонт социального центра объявили в Балашихе

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт центра социального обслуживания и реабилитации объявили в Балашихе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также разработать рабочую документацию для социального центра. Объект находится в Балашихе по адресу: шоссе Энтузиастов, 43.

Работы проведут по госпрограмме «Социальная защита населения Московской области».Завершить капитальный ремонт необходимо в 2026 году.