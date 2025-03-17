Тендер на капремонт социального центра объявили в Балашихе

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также разработать рабочую документацию для социального центра. Объект находится в Балашихе по адресу: шоссе Энтузиастов, 43.
Работы проведут по госпрограмме «Социальная защита населения Московской области».Завершить капитальный ремонт необходимо в 2026 году.
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