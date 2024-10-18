Тендер на капремонт систем водоснабжения объявили в Истре

Конкурс в электронном формате на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, а также капитальный ремонт сетей водоснабжения объявили в Истре. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить работы на улицах Ленина и 9 Гвардейской дивизии в Истре.

Проект реализуется в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры» и финансируется за счет бюджетов области и округа. Работы планируют завершить в 2025 году.

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