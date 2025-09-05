Тендер на капремонт школы в деревне Кузнецы объявили в Павловском Посаде

Кузнецовскую школу капитально отремонтируют в деревне Кузнецы под павловским Посадом. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание с поставкой всего необходимого оборудования.

Школа находится на Новой улице в деревне Кузнецы. Ее площадь превышает 3,8 тысячи квадратных метров.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Завершить их планируют в 2026 году.