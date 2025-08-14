Тендер на капремонт школы по единоборствам объявили в Электростали

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание с поставкой всего необходимого оборудования.
Учреждение находится на Красной улице в Электростали. Здание построили в 1958 году, его площадь превышает 600 квадратных метров.
Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Их завершат в 2026 году.
Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку
Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на чемпионате России по пятиборью
Более 200 подъездов оборудуют камерами наблюдения в Солнечногорске в 2025 году
Многопрофильную больницу в Балашихе достроят к 2027 году
Больницы Подмосковья получили свыше 50 аппаратов для рентгена с начала года
В Британии назвали встречу Путина с Трампом опаснейшим моментом для Зеленского
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте