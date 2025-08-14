Тендер на капремонт школы по единоборствам объявили в Электростали

Фото: Визуализация типовых решений для спортивных объектов МО в составе дизайн-проекта / Сайт ЕИС ЗАКУПКИ, Бренд бук

Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам в Электростали капитально отремонтируют. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание с поставкой всего необходимого оборудования.

Учреждение находится на Красной улице в Электростали. Здание построили в 1958 году, его площадь превышает 600 квадратных метров.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Их завершат в 2026 году.