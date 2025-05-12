Тендер на капремонт школы объявили в селе Трубино

Корпус школы в селе Трубино под Щелковым капитально отремонтируют к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали Единой информационной системе в сфере закупок .

Как сообщили в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и отремонтирует здание с поставкой необходимого оборудования.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет федерального и регионального бюджетов.