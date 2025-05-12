Тендер на капремонт школы объявили в селе Трубино
Как сообщили в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и отремонтирует здание с поставкой необходимого оборудования.
Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет федерального и регионального бюджетов.
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