Тендер на капремонт школы объявили в поселке Малино в Ступине

Открытый электронный конкурс на проведение капитального ремонта двух корпусов Малинской средней общеобразовательной школы объявили в Ступине. Работы проведут на площади 1,9 тысячи квадратных метров.

Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, разработать документацию, выполнить ремонт и поставить необходимое оборудование.

Проект реализуют по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» при софинансировании из федерального и областного бюджетов.

Согласно плану, все работы должны быть завершены в следующем году.