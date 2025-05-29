Тендер на капремонт школы объявили в поселке Малино в Ступине
Открытый электронный конкурс на проведение капитального ремонта двух корпусов Малинской средней общеобразовательной школы объявили в Ступине. Работы проведут на площади 1,9 тысячи квадратных метров.
Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, разработать документацию, выполнить ремонт и поставить необходимое оборудование.
Проект реализуют по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» при софинансировании из федерального и областного бюджетов.
Согласно плану, все работы должны быть завершены в следующем году.
Подмосковные спасатели напомнили об опасности диких пляжей
Свыше 5 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года
ФСБ показала видео задержания россиян, устраивавших поджоги по заданию Украины
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 30 мая
США заявили, что готовы прекратить расширение НАТО к границам России
Артистка ансамбля песни и танца МВД умерла после побоев и изнасилования в Москве
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте