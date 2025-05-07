Тендер на капремонт школы объявили в поселке Часцы в Одинцовском округе

Среднюю общеобразовательную школу планируют капитально отремонтировать в поселке Часцы в Одинцовском округе. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о тендере.

Подрядчику предстоит одновременно провести инженерные изыскания, подготовить всю необходимую документацию, а также провести ремонт. Кроме того, согласно проекту, в здание следует поставить новое оборудование, необходимое для эксплуатации.

Работы в школе площадью свыше 2,3 тысячи квадратных метров проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств федерального бюджета и бюджета Подмосковья.

Их планируют завершить в следующем году.