Тендер на капремонт школы объявили в деревне Мокрое в Можайском округе

Конкурс на проведение капитального ремонта школы «Созвездие Вента» объявили в Можайском округе. Учебное заведение расположено в деревне Мокрое.

Проект предусматривает проведение предварительных инженерных осмотров, разработку проектной документации и осуществление работ в доме № 1 на улице Школьная.

Согласно плану, специалисты капитально отремонтируют здание 1969 года постройки, площадь которого составляет почти 1,7 тысячи квадратных метров.

Работы проведут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области.

Ремонт учебного заведения планируют завершить уже в следующем году.