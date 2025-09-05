Тендер на капремонт школы объявили в деревне Кабаново

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт школы объявили в деревне Кабаново. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Закупка включает инженерные изыскания, подготовку проектной документации, ремонт здания и поставку необходимого оборудования. Речь идет о школе № 10 в Кабаново, построенной в 1963 году. Площадь здания составляет 1,7 тысячи квадратных метров, и после ремонта оно будет оснащено всем необходимым для учебного процесса.

Проект реализуют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет федерального и областного бюджетов. Завершить работы необходимо в 2026 году.