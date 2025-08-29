Тендер на капремонт школы объявили в деревне Большое Буньково

Конкурс на капремонт Центра образования № 26 проведут в деревне Большое Буньково Богородского округа. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Выигравшая тендер организация должна будет отремонтировать здание 1970 года постройки площадью почти шесть тысяч квадратных метров. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовку проектной документации и поставку оборудования для эксплуатации объекта.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет федерального и регионального бюджетов.

Капремонт планируют завершить в 2026 году.