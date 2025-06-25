Тендер на капремонт школы №9 объявили в Луховицах

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, школу отремонтируют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание в Учебном переулке в Луховицах.
Школу построили в 1994 году, ее площадь превышает 2,6 тысячи квадратных метров.
Работы проведут за счет регионального бюджета и завершат к 2027 году.
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