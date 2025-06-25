Тендер на капремонт школы №9 объявили в Луховицах

Школу №9 капитально отремонтируют в Луховицах. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, школу отремонтируют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание в Учебном переулке в Луховицах.

Школу построили в 1994 году, ее площадь превышает 2,6 тысячи квадратных метров.

Работы проведут за счет регионального бюджета и завершат к 2027 году.