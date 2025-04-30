Тендер на капремонт школы №7 объявили в Серпухове

В Подмосковье начался электронный конкурс на капитальный ремонт школы № 7 в Серпухове. Заявки принимают через Единую информационную систему закупок.
Подрядчику предстоит отремонтировать здание 1975 года постройки площадью 6739,4 квадратных метра на улице Фирсова в Серпухове. Проект реализуют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет федерального и регионального бюджетов.
Восемь полос — к концу 2025 года. Все о реконструкции Володарского шоссе в Подмосковье
Свыше 100 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
Детская поликлиника на Нахабинском шоссе откроется в Звенигороде в 2026 году
Свыше 200 ярмарок проведут в Подмосковье в мае
Итоги профессионального конкурса педагогического мастерства подвели в Балашихе
Несколько человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте