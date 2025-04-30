Тендер на капремонт школы №7 объявили в Серпухове

Школа № 7 капитально отремонтируют в Серпухове в 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

В Подмосковье начался электронный конкурс на капитальный ремонт школы № 7 в Серпухове. Заявки принимают через Единую информационную систему закупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать здание 1975 года постройки площадью 6739,4 квадратных метра на улице Фирсова в Серпухове. Проект реализуют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет федерального и регионального бюджетов.