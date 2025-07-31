Тендер на капремонт школы №5 объявили в Щелкове

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и проведет капитальный ремонт здания с поставкой всего необходимого оборудования.
Школа № 5 для обучающихся с особенностями здоровья находится на Заводской улице в Щелкове. Ее построили в 1957 году.
Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.
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