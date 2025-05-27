Тендер на капремонт школы №21 объявили в Щелкове
В Щелкове объявили конкурс на масштабную реконструкцию здания школы № 21 в дачном поселке Загорянский. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчик не только выполнит капитальный ремонт, но и проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, а также поставит необходимое оборудование для дальнейшей эксплуатации образовательного учреждения.
Школа, построенная в 1963 году, занимает площадь более 1,2 тысячи квадратных метров.
Проект реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование поступает как из федерального, так и из регионального бюджета.
Работы планируют завершить в следующем году.