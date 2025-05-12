Тендер на капремонт школы № 20 объявили в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве планируют капитально отремонтировать школу № 20 имени Н. З. Бирюкова. Извещение о проведении конкурса в электронной форме опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик одновременно выполнит необходимые инженерные изыскания, подготовит документацию, а затем проведет ремонт в здании площадью свыше 4,3 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в обновленной школе, согласно проекту, установят новое оборудование.

Ремонт проведут по государственной программе за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области.

Его планируют полностью завершить в следующем году.