Тендер на капремонт школы № 20 объявили в Орехово-Зуеве
В Орехово-Зуеве планируют капитально отремонтировать школу № 20 имени Н. З. Бирюкова. Извещение о проведении конкурса в электронной форме опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчик одновременно выполнит необходимые инженерные изыскания, подготовит документацию, а затем проведет ремонт в здании площадью свыше 4,3 тысячи квадратных метров.
Кроме того, в обновленной школе, согласно проекту, установят новое оборудование.
Ремонт проведут по государственной программе за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области.
Его планируют полностью завершить в следующем году.