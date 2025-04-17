Тендер на капремонт школы №1 объявили в Королеве

В Королеве планируют капитально отремонтировать школу № 1. Конкурс на проведение работ объявили в электронной форме.

Подрядчику предстоит провести предварительные инженерные исследования, разработать проектную документацию, а затем сделать ремонт в школе площадью более 5,7 тысячи квадратных метров на Октябрьской улице.

Кроме того, согласно плану, здание оборудуют необходимой для его эксплуатации техникой.

Работы проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств, выделенных из бюджета Подмосковья.

Ремонт завершат в следующем году.