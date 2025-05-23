Тендер на капремонт школы № 6 объявили в Наро-Фоминске

Школу № 6 в Наро-Фоминске капитально отремонтируют. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и проведет ремонт здания школа на улице Володарского в Наро-Фоминске. Площадь работ превысит тысячу квадратных метров.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет федерального и регионального бюджетов.

Завершить ремонт учреждения планируют в 2026 году.