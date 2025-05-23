Тендер на капремонт школы № 6 объявили в Наро-Фоминске

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и проведет ремонт здания школа на улице Володарского в Наро-Фоминске. Площадь работ превысит тысячу квадратных метров.
Работы проведут в рамках нацпроекта «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет федерального и регионального бюджетов.
Завершить ремонт учреждения планируют в 2026 году.
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