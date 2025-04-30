Тендер на капремонт школы № 5 объявили в Наро-Фоминске
В Подмосковье стартовал электронный конкурс на капитальный ремонт школы № 5 в Наро-Фоминске. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту школы в Наро-Фоминском городском округе Московской области», — сказала глава комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ в здании площадью 8063,9 квадратных метра на Профсоюзной улице в Наро-Фоминске. Там проведут ремонт, а также установят новое оборудование.
Проект реализуют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Подмосковья.
Завершить работы планируют к 2026 году.