Тендер на капремонт школы № 5 объявили в Наро-Фоминске

В Подмосковье стартовал электронный конкурс на капитальный ремонт школы № 5 в Наро-Фоминске. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту школы в Наро-Фоминском городском округе Московской области», — сказала глава комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ в здании площадью 8063,9 квадратных метра на Профсоюзной улице в Наро-Фоминске. Там проведут ремонт, а также установят новое оборудование.

Проект реализуют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Подмосковья.

Завершить работы планируют к 2026 году.