Тендер на капремонт школы № 24 объявили в поселке Монино

Школу в рабочем поселке Монино капитально отремонтируют к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как сообщили в региональном комитете оп конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию, а также капитально отремонтирует здание школы № 24 им. С. А. Красовского с поставкой всего необходимого оборудования.

Учреждение находится на улице Баранова, его площадь превышает 4,2 тысячи квадратных метров.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.