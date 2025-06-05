Тендер на капремонт школы № 24 объявили в поселке Монино
Школу в рабочем поселке Монино капитально отремонтируют к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Как сообщили в региональном комитете оп конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию, а также капитально отремонтирует здание школы № 24 им. С. А. Красовского с поставкой всего необходимого оборудования.
Учреждение находится на улице Баранова, его площадь превышает 4,2 тысячи квадратных метров.
Работы проведут в рамках нацпроекта «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.