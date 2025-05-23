Тендер на капремонт школы № 18 объявили в Балашихе

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и проведет капитальный ремонт здания на улице Агрогородок в деревне Черное.
Площадь работ превысит 6,7 тысячи квадратных метров.
Работы проведут в рамках госпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Их планируют завершить в 2026 году.
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