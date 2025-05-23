Тендер на капремонт школы № 18 объявили в Балашихе

Школу № 18 капитально отремонтируют в Балашихе. Тендер на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и проведет капитальный ремонт здания на улице Агрогородок в деревне Черное.

Площадь работ превысит 6,7 тысячи квадратных метров.

Работы проведут в рамках госпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Их планируют завершить в 2026 году.