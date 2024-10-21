Тендер на капремонт школы № 1 объявили в Одинцове

Конкурс в электронной форме на инженерные изыскания, подготовку проектной документации и капитальный ремонт школы № 1 объявили в Одинцове. Об этом сообщила министр по конкурентной политике Московской области Светлана Журавлева.
Подрядчику также предстоит выполнить поставку оборудования. Извещение о конкурсе разместили в Единой информационной системе в сфере закупок. Согласно проекту, планируется отремонтировать 1,6 тысячи квадратных метров здания.
Работы будут финансироваться из бюджета Московской области в рамках программы капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры. Ремонт образовательного учреждения необходимо завершить в 2025 году.
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