Тендер на капремонт школы № 1 объявили в Одинцове

Конкурс в электронной форме на инженерные изыскания, подготовку проектной документации и капитальный ремонт школы № 1 объявили в Одинцове. Об этом сообщила министр по конкурентной политике Московской области Светлана Журавлева.

Подрядчику также предстоит выполнить поставку оборудования. Извещение о конкурсе разместили в Единой информационной системе в сфере закупок. Согласно проекту, планируется отремонтировать 1,6 тысячи квадратных метров здания.

Работы будут финансироваться из бюджета Московской области в рамках программы капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры. Ремонт образовательного учреждения необходимо завершить в 2025 году.