Тендер на капремонт школы № 1 объявили в Кашире

Школу № 1 имени Героя Советского Союза Выборнова капитально отремонтируют в Кашире к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения школы в городском округе Кашира Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит всю необходимую документацию и капитально отремонтирует здание школы на улице Маршала Астахова. Площадь работ составит более 3,9 тысячи квадратных метров.

Ремонт проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет федерального и регионального бюджетов.