Тендер на капремонт школы «Наши традиции» объявили в Воскресенске

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт школы «Наши традиции» объявили в Воскресенске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить сам капитальный ремонт образовательного учреждения и установить современное оборудование. Площадь здания достигает 2,8 тысячи квадратных метров.

Все работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Ожидается, что обновление здания завершится в 2026 году.