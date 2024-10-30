Тендер на капремонт школы искусств объявили в Лобне

Конкурс в электронной форме на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, капитальный ремонт и поставку оборудования для Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» объявили в Лобне. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Согласно опубликованному извещению в Единой информационной системе в сфере закупок, подрядчику предстоит выполнить комплексные работы, включая инженерные исследования, капитальный ремонт и оснащение Дворца «Планета талантов» на улице Булычева.
Проект осуществляется в рамках госпрограммы по строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры и финансируется из бюджета Московской области. Завершить все работы планируется к 2025 году.
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