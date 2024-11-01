Тендер на капремонт школы искусств объявили в Коломне

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт школы искусств объявили в Коломне. Работы планируется завершить 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и отремонтировать здание центра детского творчества на улице Девичье поле, 7 в Коломне. А после ремонта в школу необходимо поставить оборудование для эксплуатации здания.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и профинансируют за счет средств регионального бюджета.