Тендер на капремонт школы искусств объявили в Коломне

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт школы искусств объявили в Коломне. Работы планируется завершить 2025 году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и отремонтировать здание центра детского творчества на улице Девичье поле, 7 в Коломне. А после ремонта в школу необходимо поставить оборудование для эксплуатации здания.
Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и профинансируют за счет средств регионального бюджета.
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