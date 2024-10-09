Тендер на капремонт сетей водоснабжения объявили в Одинцове

Конкурс в электронной форме на капремонт сетей водоснабжения объявили в поселке Жуковка Одинцовского округа. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Конкурс включает инженерные изыскания, подготовку и разработку документации, а также ремонт трубопроводов длиной 990 метров.

Проект реализуется в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры» с финансированием из бюджетов Московской области и Одинцовского округа. Завершение работ запланировано на 2025 год.

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