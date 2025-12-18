Тендер на капремонт семейного центра объявили в Можайске

Стартовал открытый конкурс на проведение капитального ремонта семейного центра «Можайский». Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить необходимую документацию, а также выполнить работы по обновлению объекта в рабочем поселке Уваровка на улице Урицкого в доме № 40А. В рамках закупки планируется отремонтировать учреждение, площадь которого превышает две тысячи квадратных метров.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Социальная защита населения Московской области» за счет средств бюджета Московской области.

Завершить работы по обновлению планируют в 2027 году.