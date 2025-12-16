Тендер на капремонт реабилитационного центра объявили в Коломне

В Коломне объявили открытый конкурс на капитальный ремонт комплексного центра соцобслуживания и реабилитации. Соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить и разработать проектную и рабочую документацию, а также выполнить обновление учреждения площадью около 4,5 тысячи квадратных метров, находящемся на Окском проспекте в доме 27А.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Социальная защита населения Московской области» за счет средств регионального бюджета.

Завершить капитальный ремонт планируют в 2027 году.