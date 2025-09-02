Тендер на капремонт Радумльского лицея-интерната объявили в Солнечногорске

Торжественное посвящение воспитанников Радумльского лицея-интерната в кадеты
Фото: Торжественное посвящение воспитанников Радумльского лицея-интерната в кадеты/Сайт Радумльского лицея-интерната https://rkksol.ru/

Радумльский лицей-интернат в Солнечногорске капитально отремонтируют. Тендер на проведение работ опубликовали в  Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и капитально отремонтирует здание с поставкой всего необходимого оборудования.

Школа находится в деревне Радумля. Ее построили в 1962 году, площадь здания превышает 2,6 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета. Капитальный ремонт планируют завершить в 2026 году.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте