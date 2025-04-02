Тендер на капремонт противотуберкулезного диспансера объявили в Щелкове

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера объявили в Щелкове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что подрядчику необходимо разработать рабочую документацию, выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить сам капитальный ремонт медицинского учреждения.

Речь идет о противотуберкулезном диспансере в деревне Сукманиха. Пятиэтажное здание возвели в населенном пункте в 1969 году. Общая площадь медучреждения превышает 7,4 тысячи квадратных метра.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Обновленное здание начнет принимать пациентов в 2027 году.