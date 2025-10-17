Тендер на капремонт поликлиники объявили в Щелкове

Взрослую поликлинику в Щелкове капитально отремонтируют в 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту взрослой поликлиники ГБУЗ МО „Щелковская больница“», — сообщила глава регионального комитета по конкурентной политики Светлана Журавлава.

Как рассказали в ведомстве, взрослая поликлиника Щелковской больницы находится на Парковой улице. В рамках закупки здание капитально отремонтируют, там обновят все помещения, коммуникации, конструктивные и технологические элементы.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.