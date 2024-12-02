Тендер на капремонт плотины объявили в Луховицах

Фото: МедиаБанк Подмосковья

В Московской области объявили электронный конкурс на разработку проектной документации, инженерные изыскания и капитальный ремонт плотины верхнего пруда в деревне Староходыкино в Луховицах. Министр конкурентной политики региона Светлана Журавлева отметила, что работы проводятся в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда» и финансируются из бюджетов области и округа.

Согласно информации в Единой системе закупок, объектом ремонта является гидротехническое сооружение, параметры которого уточнят в ходе изысканий.

Основные цели проекта — обеспечение безопасной эксплуатации, снижение риска аварий, а также защита населенных пунктов и объектов хозяйства от затоплений и разрушений. Завершение работ запланировано на 2026 год.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте