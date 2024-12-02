Тендер на капремонт плотины объявили в Луховицах

В Московской области объявили электронный конкурс на разработку проектной документации, инженерные изыскания и капитальный ремонт плотины верхнего пруда в деревне Староходыкино в Луховицах. Министр конкурентной политики региона Светлана Журавлева отметила, что работы проводятся в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда» и финансируются из бюджетов области и округа.