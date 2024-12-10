Тендер на капремонт плотины объявили в Домодедове

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт плотины пруда объявили в Домодедове. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Согласно проекту, работы проведут в два этапа: выполнят инженерные изыскания и проектирование, после чего проведут капитальный ремонт плотины.

Работы будут финансироваться из бюджета Московской области и бюджета городского округа Домодедово в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда». Завершить ремонт объекта планируется в 2026 году.